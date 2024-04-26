Стало известно, когда восстановят водоснабжение в селе Михайловском Алтайского края

Подачу воды в селе Михайловском планируют возобновить сегодня к вечеру. Об этом сообщает администрация Михайловского района.

Ранее местная жительница сообщила, что в селе Михайловском целую неделю не было воды на нескольких улицах из-за порыва водопровода.

Местные власти сообщили, что водоснабжение было приостановлено 19 апреля из-за повреждения основного водопровода по ул. Красноармейской. Работы шли долго из-за нестабильного грунта.

На данный момент специалисты МУП "Водоснабжающая компания" меняют участок основной магистрали протяженностью около 12 м.

Ориентировочное время устранения повреждения — 20:00.

Ранее сообщалось, что жители Алтайского края сидят без воды уже неделю.

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