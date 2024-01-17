18 января
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Жизнь

Стало известно, когда вместо песка на ледяной панцирь тротуаров в Барнауле станет падать снег и потеплеет

В Алтайском крае продолжаются крещенские морозы при ясной погоде. Многие задаются вопросом — когда температура воздуха станет комфортной для лыжни и прогулок.

Снежинка.
Снежинка.
CC0

До Крещения — точно нет. Но в этот день, в частности, в Барнауле, будет заметно теплее — дневная температура воздуха составит от 12 до 14 градусов мороза. Ветер сменит направление на юго-восточное. Однако будет ясно. И, соответственно, по-прежнему скользко.

По данным погодных сервисов, ясная погода сохранится вплоть до 25 января. А ночью в Татьянин день наконец-то пойдет легкий снежок.

И будет слегка порошить весь следующий день, 26 января. А потом снова будет солнечно. Температура приятная — от минус 6 до минус 10.

Надеемся, что небольшой снег облегчит барнаульцам ходьбу по скользким тротуарам.

Но это в ближайшем будущем, а пока барнаульцы обратили внимание на жуткую гололедицу в центре города.

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