Стало известно, когда в дома Барнаула вернется горячая вода

23 мая - последний день плановой опрессовки теплосетей. Уже к концу дня в дома жителей Барнаула вернется горячая вода.
Сейчас аварийная бригада устраняет последнее повреждение на внутриквартальной сети. После систему начнут заполнять и поставят на циркуляцию.
Если горячей воды к концу дня нет, жильцам следует обратиться в свою управляющую компанию. Возможно, они не открыли задвижки.
Кстати, почти на половине отключенных объектов горячую воду дали раньше срока благодаря технической возможности.
Отключение горячей воды в следующей партии домов запланировали на 30 мая.
Ранее altapress.ru разбирался, зачем отключают горячую воду, и когда ее не станет в Барнауле.