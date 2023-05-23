25 мая
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Жизнь

Стало известно, когда в дома Барнаула вернется горячая вода

Потребители, которые остались без горячей воды 15 мая, смогут принять теплую ванну уже вечером 23 мая, обрадовали барнаульцев в СГК.

Ванна.
Ванна.
СС0

23 мая - последний день плановой опрессовки теплосетей. Уже к концу дня в дома жителей Барнаула вернется горячая вода.

Сейчас аварийная бригада устраняет последнее повреждение на внутриквартальной сети. После систему начнут заполнять и поставят на циркуляцию.

Если горячей воды к концу дня нет, жильцам следует обратиться в свою управляющую компанию. Возможно, они не открыли задвижки.

Кстати, почти на половине отключенных объектов горячую воду дали раньше срока благодаря технической возможности.

Отключение горячей воды в следующей партии домов запланировали на 30 мая.

Ранее altapress.ru разбирался, зачем отключают горячую воду, и когда ее не станет в Барнауле.

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