Стало известно, когда в Барнауле заработают фонтаны

В День Победы в Барнауле запустят первые городские фонтаны. Об этом сообщает администрация города.

В данный момент работы по запуску фонтанов начались у фонтана «Драма» на площади Сахарова и у фонтана «Лилия» на Нулевом километре. В ближайшее время такие работы начнутся у фонтана рядом с торговым центром «Россия», а затем у фонтанов «Глобус» на Красноармейском проспекте и «Рыбка» на ул. Молодежной. Планируется, что все они будут запущены к праздничным выходным в честь Дня Победы.

Отмечается, что процесс расконсервации фонтанов будет продолжаться в течение месяца. Всего в городе запустят 15 фонтанов.

Также в Барнауле заработают фонтаны на площади Мира, в Зеленом сквере за Государственным художественным музеем Алтайского края на площади Октября, в районе торгово-развлекательного центра «Сити-Центр», на пересечении ул. Антона Петрова и Малахова, «Космос» на Нулевом километре, «Афродита» на ул. Георгиева, «Южный» на ул. Чайковского, пешеходный фонтан на улице Панфиловцев и фонтан в Научном городке.

Ранее сообщалось, что власти Барнаула объяснили, почему нельзя купаться в фонтанах.

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