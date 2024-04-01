Стало известно, когда в Барнауле вновь пройдут продовольственные ярмарки. Адреса

Жители Барнаула смогут купить различные виды мяса, рыбные изделия, фрукты, овощи, сладости, хлебобулочные изделия и т.д.
Адреса, где будут располагаться ярмарки:
- Железнодорожный район - пр-кт Ленина, 71;
- Индустриальный район - ул. Энтузиастов, 12в (Парк спорта Алексея Смертина);
- Ленинский район - ул. Попова, 86 (пл. Народная);
- Октябрьский район - ул. Германа Титова, 9 (сквер имени Германа Титова);
- Центральный район - пр-кт Красноармейский, 36; ул. Чайковского, 21а.
Ярмарки будут открыты с 10:00 до 14:00.
Ранее стало известно, когда в Барнауле и пригороде пройдут продовольственные ярмарки.
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