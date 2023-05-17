Стало известно, когда в Барнауле пройдут последние звонки

Раннее окончание года связано с началом ГИА. Для девятых классов экзамены стартуют уже с 24 мая, а для одиннадцатых - с 26 числа.

Торжественные линейки в честь последнего звонка пройдут в 87 школах Барнаула. В них поучаствуют 3 тыс. 752 выпускника одиннадцатых классов и 7 тыс. 840 выпускников - девятых.

Для школьников проведут классные часы и праздничные концерты с участием творческих коллективов общеобразовательных организаций.

Последний звонок пройдет с соблюдением мер санитарно-эпидемиологической и антитеррористической безопасности.

Ранее стало известно, что два вуза Алтайского края попали в топ-100 лучших университетов России.