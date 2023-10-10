Стало известно, когда с улиц городов уберут электросамокаты

Это произойдет, когда придут настоящие холода, при стабильно морозной погоде, пишет e1.ru.

Самокаты будут доступны, пока не выпадет снег и днем температура не будет ниже 0 градусов. При ночных заморозках и утренней гололедице прокатчики сделают паузы.

Недоступны

Однако самокаты будут оставаться на улицах, но на время непогоды станут недоступными для аренды. При потеплении днем возможность аренды будет возвращаться.

Запрет

Между тем аренду электросамокатов начали запрещать в Европе.

За подобное решение выступили 89% парижан на референдуме, который прошел еще в апреле.

В голосовании поучаствовали более 100 тыс. человек.

С улиц должны убрать около 15 тыс. электросамокатов до 31 августа. Их могут перенаправить в Берлин, где аренда еще разрешена.

Приложения по аренде электросамокатов появились в Париже с 2018 года.

В 2020 году количество операторов сократили до трех, однако проблема с неосторожным вождением и разбросанным по городу транспортом оставалась. Именно это и послужило причиной голосования и последующего запрета.