Стало известно, когда россияне смогут вдоволь отдохнуть на длинных выходных

Россияне вновь смогут хорошенько отдохнуть на ближайших длинных выходных. Когда они будут - рассказывает altapress.ru.

Длинные выходные продлятся три дня - с 10 по 12 июня. Они будут связаны с празднованием Дня России.

Далее со вторника, 13 июня, начинается короткая рабочая неделя, которая продлится всего четыре дня.

Предшествующий праздникам рабочий день - 9 июня - не будет сокращенным. В 2023 году сократили всего три рабочих дня - 22 февраля, 7 марта и 3 ноября.

День России называют самым молодым праздником. Его история насчитывает чуть более трех десятков лет.

Ранее стало известно, когда состоится Главный военно-морской парад в Санкт-Петербурге.