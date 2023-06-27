Стало известно, когда пройдут "Шукшинские дни на Алтае" и кто из звезд приедет на фестиваль

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Где пройдут «Шукшинские дни на Алтае»?

По традиции, фестиваль стартует в Барнауле, ведь именно здесь установлен памятник Василию Шукшину. Завершится он в селе Сростки, на родине известного актера.

Также в течение пяти дней мероприятия пройдут в Бийске, Новоалтайске, Камне-на-Оби, ЗАТО Сибирский, Бийском, Смоленском, Алтайском, Зональном, Тюменцевском, Ребрихинском районах.