Стало известно, когда наступит пик солнечной активности

Сообщают, что пик активности звезды будет в 2024 году. Он приходится на новый солнечный цикл.
Ранее началась магнитная буря, которая будет портить настроение несколько дней.
Ученые Центра передового опыта в области космических наук Индии предсказали интенсивность солнечного цикла в ближайшее время.
Сообщают, что пик активности звезды будет в 2024 году. Он приходится на новый солнечный цикл.
Ранее началась магнитная буря, которая будет портить настроение несколько дней.
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