Стало известно, когда начнут взимать комиссию при транзакциях по кредитным картам за рубежом в батах

С 1 мая будет взиматься однопроцентная комиссия при транзакциях по кредитным картам за рубежом в батах. Об этом сообщает "Реальный Таиланд".

Обладатели тайских кредитных карт Visa и Mastercard будут платить комиссию в размере 1% за транзакции и снятие средств в банкоматах за границей в батах.

Отмечается, что комиссия взимается за конвертацию валюты.

Физические лица смогут выбрать возможность оплаты — в местной валюте страны или в батах. За оплату в батах будет комиссия.

Kasikornbank, Bank of Ayudhya, TMB Bank и UOB (United Overseas Bank), а также KTC, Cards EX и AEON Thana Sinsap сообщили своим клиентам, что нововведение вступит в силу с 1 мая.

Ранее сообщалось, что на одном из пляжей Таиланда вода окрасилась в ярко-зеленый цвет.

Самое важное - в нашем Telegram-канале