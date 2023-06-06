Стало известно, когда на Алтае пойдет дождь

Вроде не так долго длится зной в Алтайском крае, но горячий и сухой ветерок, раскаленные дома в городах, делают свое дело - многие уже соскучились по дождичку.

По прогнозам Алтайского Гидрометцентра, кратковременные дожди с грозами нагрянут в регион уже 7 и 8 июня. Правда - местами. Заветные места не указываются. Дневная температура составит по-прежнему плюс 40 градусов.

В Барнауле даже кратковременные дожди 7 июня не прогнозируются. Но возможно, что 8 июня в конце дня пройдет небольшой дождь в сопровождении грозы. Ну, хоть так. Даже небольшой дождик очень кстати для цветов в клумбах у подъездов.

Дневная температура в Барнауле 7 и 8 июня составит плюс 39 градусов.

Не игнорируйте простые меры предосторожности - ходить в светлой одежде и головных уборах, пить больше воды.

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