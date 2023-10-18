Стало известно, когда гигантская комета с вулканическими «рогами» приблизится к Земле

Ядро небесного тела состоит из смеси льда, пыли и газа. Диаметр — 30 километров, указывает Газета.Ru.
Недавно на комете произошла мощная вспышка.
Пока она несется к Солнцу. Но 21 апреля 2024 года она достигнет ближайшей точки к Земле. И "рога" кометы можно будет увидеть невооруженным глазом.
Следующий прилет к Земле произойдет в 2095 году.
Ранее сообщалось, что обнаружены признаки катастрофического события. Исследователи изучили химический состав многочисленных метеоритов и не на шутку встревожились.
Дело в том, что они обнаружили признаки поистине катастрофического события в ближнем космосе.
Чудовищное событие способно потрясти не просто мир, а всю Солнечную систему. Исследователи внимательно изучили фрагмент метеорита, который упал в Мексике еще в 1969 году. нельзя сказать, что этот метеорит ранее "прошел стороной" исследователей. Но современные технологии позволили выяснить его точную структуру.
Именно это открытие и взбудоражило научное сообщество.
Открытие
Дело в том, что во вкраплениях есть частицы магния, и они отличаются по своей атомной структуре — совершенно разные изотопы (магний-24 и магний-26). Последний получается при распаде радиоактивного изотопа алюминия-26.
Радиоактивный алюминий
Самая убедительная для астрофизиков версия — такой алюминий "прибыл" на Землю взрывной волной сверхновой звезды. Более того, ученые уверены — не только радиоактивный, но и вообще любой алюминий образуется именно так.
Коллайдер
Разрывающаяся звездная оболочка — коллайдер, в котором на бешеных скоростях бьются друг в друга частицы. И получаются самые невообразимые сочетания из протонов, нейтронов и электронов.