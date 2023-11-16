Стало известно, когда барнаульцы смогут пройти экспресс-тестирование на ВИЧ

Тест проводят бесплатно и анонимно.
Ближайшие тестирования в Барнауле пройдут:
- 16 ноября с 11:00 до 15:30 (перерыв с 12:30 до 13:00) — Алтайский технический университет имени Ивана Ползунова (проспект Ленина, 46);
- 27 ноября с 9:00 до 15:30 (перерыв с 12:30 до 13:00) — улица 5-я Западная, 62 (парковка);
- 28 ноября с 12:00 до 19:00 — ТРЦ «Европа» (Павловский тракт, 251в).
Подробности можно уточнить по телефону (3852) 33-46-99.
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