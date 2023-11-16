20 ноября
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Жизнь

Стало известно, когда барнаульцы смогут пройти экспресс-тестирование на ВИЧ

В Барнауле пройдет тестирование на ВИЧ, который проводит Алтайский краевой центр профилактики.

СПИД и ВИЧ.
СПИД и ВИЧ.
unsplash.com

Тест проводят бесплатно и анонимно.

Ближайшие тестирования в Барнауле пройдут:

  • 16 ноября с 11:00 до 15:30 (перерыв с 12:30 до 13:00) — Алтайский технический университет имени Ивана Ползунова (проспект Ленина, 46);
  • 27 ноября с 9:00 до 15:30 (перерыв с 12:30 до 13:00) — улица 5-я Западная, 62 (парковка);
  • 28 ноября с 12:00 до 19:00 — ТРЦ «Европа» (Павловский тракт, 251в).

Подробности можно уточнить по телефону (3852) 33-46-99.

Ранее барнаульский психолог рассказала altapress.ru, почему в погоне за фигурой девушки страдают анорексией и булимией.

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