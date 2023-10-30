31 октября
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Жизнь

Стало известно, когда Барнаул засыплет снегом

В Барнауле 30 октября выпал снег. По прогнозу, он будет идти понемногу четыре дня подряд.

Снег. Мокрый снег.
Снег. Мокрый снег.
СС0

В четверг, 1 ноября, синоптики ожидают почти 8 мм осадков. Барнаул завалит снегом. Есть вероятность небольших сугробов.

При этом, судя по прогнозу погоды, снег будет идти с 28 по 1 ноября практически без остановки.

Ранее Алтай уже завалило снегом.

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