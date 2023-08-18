20 августа
День города Барнаула 2023
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Жизнь

Стало известно какие звезды приедут в Барнаул на День города

Главным местом празднования Дня города станет площадь Сахарова, где будет установлена сцена и локальные площадки.

Салют на День города-2017
Салют на День города-2017
Олег Богданов

На площади планируется проведение фестиваля «Русское лето. Zа Россию». Для гостей выступят группы Дианы Завидовой (г. Москва), «Фогель и Ко» (г.Барнаул), «Рви Меха» (г. Новосибирск) и «7Б» (г.Москва).

Завершать концерт будет российская рок-певица Ольга Кормухина.

На пешеходной зоне ул.Мало-Тобольской проведут мастер-классы от ремесленников, также запланированы выступления загримированных артистов, сообщается в администрации города Барнаула.

Все мероприятия завершит праздничный фейерверк в 22:00 на площади Сахарова.

Ранее "Забегваленки" и истории сторожилов. Как проходил самый первый День города в Барнауле и как его праздновали в 2010-х и 2020-х.

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