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Жизнь

Стало известно, какие улицы перекроют в Барнауле для подготовки к Дню Победы

В Барнауле будет перекрыто движение всех видов транспорта на некоторых участках улично-дорожной сети. Это связано с подготовкой к мероприятиям, посвященных 79-й годовщине Победы в Великой Отечественной Войне, сообщает «Барнаул».

Знак "Стоп".
Знак "Стоп".
"Инцидент Барнаул"

Так, 7 мая с 18 часов до 21 часов будет ограничено движение по нечетной стороне пр-кта Ленина, от ул. Молодежной до ул. Димитрова.

В связи с этим будут изменены схемы движения общественного транспорта:

По маршрутам №20, 35, 53, 55, 109, 109оп, 110, при движении в сторону пл.им.В.Н.Баварина:

пр-кт Ленина - ул.Молодежная - пр-кт Комсомольский - ул.Димитрова - пр-кт Ленина, далее по маршрутам; в обратном направлении без изменения.

По троллейбусному маршруту №1 при движении на конечный остановочный пункт «Стадион»: пл.Победы – пр-кт Строителей – пр-кт Ленина, далее по маршруту, в обратном направлении: пр-кт Ленина, пр-кт Строителей – пл.Победы.

По троллейбусному маршруту №7 при движении на конечный остановочный пункт «ул.Взлетная»: пл.Победы – пр-кт Строителей – пр-кт Ленина, далее по маршруту, в обратном направлении: пр-кт Ленина, пр-кт Строителей – пл.Победы.

Ранее сообщалось, что за «Трамвай Победы» ходит в Барнауле.

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