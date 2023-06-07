7 июня
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Жизнь

Стало известно, какие дороги перекроют в Барнауле из-за Дня России

День России отметят в Барнауле 12 июня. Для этого перекроют две дороги, сообщили в мэрии.

Дорожный знак "Стоп".
Дорожный знак "Стоп".
altapress.ru

Пр. Социалистический - от ул. Молодежной до Димитрова перекроют с 10 июня с 9:00 по 13 июня 15:00.

К тому по ул. Мерзликина закроют проезд от пр. Социалистического до пер. Губера с 08:00 до 23:00 12 июня.

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