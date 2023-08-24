26 августа
День города Барнаула 2023
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Жизнь

Синоптики рассказали, какая погода будет на День города в Барнауле

День города отпразднуют в Барнауле 2 сентября. Синоптики gismeteo.ru обещают, что торжество пройдет в облачную, но довольно теплую и безветренную погоду.

День города Барнаула 2022.
День города Барнаула 2022.
altapress.ru.

Так, небольшой дождь освежит Барнаул около 4:00 утра. На тот момент температура воздуха составит +13 градусов.

Днем воздух прогреется до +20 градусов. С 13:00 дня и до самого вечера будет в основном солнечно.

Порывы ветра не превысят 3 м/с. Заход солнца ожидают около 21:00 вечера, так что будет удобно смотреть праздничный салют, который начнется в 22:00 на пл. Сахарова, пл. Мира, в сквере им. Германа Титова, около ДК в поселке Южном и в парке "Лесная сказка" и продлится 7 минут.

Ранее стало известно какие звезды приедут в Барнаул на День города.

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