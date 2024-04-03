5 апреля
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Жизнь

Стало известно, как защитить свои банковские карты

Россиянам дали совет, чтобы защитить свои банковские карты. Об этом сообщает Lenta.ru.

Мошенник.
Мошенник.
Фото: ru.freepik.com, автор freepik.

Руководитель департамента информационной безопасности «Банки.ру» Тимур Гараев заявил, что лучше всего игнорировать звонки с неизвестных номеров. Это снизит риск взаимодействия с мошенниками.

Если все же вы взяли трубку, то на вопросы не стоит отвечать «да» или «подтвержаю». Так ваши личные данные останутся в безопасности.

Также стоит настройки конфиденциальности в социальных сетях. Чтобы только близкие могли просматривать ваш контент.

Ранее сообщалось, что жительница Барнаула хотела инвестировать, но потеряла 320 тыс. рублей.

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