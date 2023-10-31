1 ноября
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Жизнь

Стало известно, как в России относятся к пирсингу

Большинство россиян отрицают влияние пирсинга на профессиональные качества человека, сообщает Lenta.ru. Исследование провел ювелирный бренд SOKOLOV.

Ювелирный комплект - серьги и кольцо.
Ювелирный комплект - серьги и кольцо.
freepik.com/kroshka__nastya

Отмечается, что 22% респондентов заявили, что негативно относятся к людям с пирсингом. Они могут посчитать их опасными или психически нестабильными.

При этом 25%, у которых есть пирсинг, заявили, что сталкиваются с насмешками от коллег из-за своей внешности. Также 17% не смогли получить из-за проколов премию, а 13% лишились работы.

Больше четверти россиян считают, что проколы - это просто эксперимент. Многие так подчеркивают свою индивидуальность и пытаются быть в тренде.

Ранее сообщалось, что ученые выяснили, к каким последствиям могут привести татуировки.

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