Стало известно, как в Барнауле отметят День народного единства

Так, 2 ноября в администрации Центрального района будет праздничное мероприятие, где торжественно вручат паспорта.
- 3 ноября на центральных улицах района в течение всего дня барнаульцам будут раздавать ленты триколор.
- 4 ноября во дворце культуры «Южный» пройдет 17 районный фестиваль молодежного творчества и национальных культур «Молодежная палитра».
Отмечается, что начало мероприятия в 12:00.
Также в этот день будут пройдут народные выставки.
Ранее сообщалось топ-5 интересных фактов о Дне народного единства.