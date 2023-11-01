1 ноября
Вся лента
Новости партнеров
﻿
Жизнь

Стало известно, как в Барнауле отметят День народного единства

Ко Дню народного единства в Барнауле пройдет ряд мероприятий и патриотических акций, сообщается на сайте мэрии.

Флаг России.
Флаг России.
CC0

Так, 2 ноября в администрации Центрального района будет праздничное мероприятие, где торжественно вручат паспорта.

  • 3 ноября на центральных улицах района в течение всего дня барнаульцам будут раздавать ленты триколор.
  • 4 ноября во дворце культуры «Южный» пройдет 17 районный фестиваль молодежного творчества и национальных культур «Молодежная палитра».

Отмечается, что начало мероприятия в 12:00.

Также в этот день будут пройдут народные выставки.

Ранее сообщалось топ-5 интересных фактов о Дне народного единства.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
© 2001-2023
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Задать вопрос редакции
Рассказать новость