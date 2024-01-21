Стало известно, как смерть кота Твикса повлияла на правила РЖД

SHOT сообщает, что после инцидента с котом Твиксом в Кирове, сотрудники РЖД решили внести изменения в правила.
Для того, чтобы определить что привело к гибели питомца, провели служебное расследование. Таким образом удалось установить, что на это повлияли невнимательность и отсутствие ответственности пассажира и персонала.
Теперь РЖД и дочерняя компания ФПК формируют новые правила, в которых сказано, что проводникам запрещено высаживать животных из поезда, только передавать в заботливые руки зоозащитников на ближайшей остановке.
Ранее altapress.ru сообщал историю кота Твикса.
Самое важное - в нашем Telegram-канале