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Жизнь

Стало известно, как прошло прощание с Дмитрием Красиловым

Прощание с артистом прошло в Москве, похоронить его собираются в родном городе Заринске.

Дмитрий Красилов на шоу "Фантастика".
Дмитрий Красилов на шоу "Фантастика".
Пресс-служба Первого канала.

SHOT сообщает, что на прощании присутствовали многие публичные личности: рэперы Niletto и ST, актриса Елена Борщёва и др.

Пришедший Стас Костюшкин высказал свое мнение, что смерть Пухляша из Little Big была ожидаема, ведь он накануне трагедии выглядел болезненно и был весь красный от давления. Тем не менее артисты собирались снять клип, который Дмитрий Красилов называл "лучшим подарком на Новый год".

Сообщается, что в последний путь Красилова проводили громкими овациями. Танцора похоронят в родном городе Заринске.

Ранее мы сообщали, что звезды и знакомые говорят о смерти артиста.

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