Как правильно погружаться в крещенскую купель

Противопоказания
- заболевания сердечно-сосудистой системы,
- заболевания органов дыхания,
- заболевания мочеполовой системы,
- обострение болезней кожи,
- беременность,
- возраст до 3 лет.
Как подготовиться к погружению в купель
- закаляться за 2-3 месяца до погружения,
- иметь при себе удобную одежду без пуговиц и обувь без шнурков,
- за два часа до погружения плотно поесть,
- размяться и сделать небольшую зарядку,
- растереть себя жирным кремом для сохранения тепла.
В купели
- купель должна быть оснащена лестницей и поручнями,
- на месте должны дежурить врачи скорой помощи и сотрудники МЧС,
- находиться в воде можно не более 10 секунд.
После купания
- выпить горячий чай,
- одеваться сверху вниз — верхняя половина тела теряет тепло быстрее,
- сходить в баню (можно только здоровому человеку без сердечно-сосудистых заболеваний).
Ранее мы писали, где в Алтайском крае построят купели на Крещение и какая будет погода.
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