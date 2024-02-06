Стало известно, как можно найти вторую половинку с помощью нейросети

Для этого специалист использовал всем известный чат GPT, который настроил под определенные параметры.

Так, программа отобрала анкеты девушек в Tinder, в профилях у которых было не менее двух фотографий, место работы, отсутствие вульгарных фотографий с открытым декольте и отсутствие указания знака зодиака.

Автор разработки также подключил к нейросети онлайн-календарь, чтобы все назначенные встречи синхронизировались.

Ранее эксперты заявили, что при приеме на работу владение нейросетями станет обязательным.

Специалисты уверены, что искусственный интеллект не заменит человека, а станет полезным инструментом в любой области. Навыки использования инструментов на основе ИИ в течение ближайших трех-пяти лет могут стать обязательными при приеме на работу. Это будет такое же требование, как владение компьютером на уровне "уверенного пользователя".

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