Стало известно, как из недр Земли бьют алмазные фонтаны

Известно, что алмазы находятся в мантии Земли на глубине от 150 до 600 километров.

И геологи давно изучают - что именно поднимает эти драгоценные камни на поверхность, пишет LIFE.

Вулканы

Выяснилось, что зачастую алмазы несет из недр поднимающаяся магма. Прямо в жерле вулкана она впоследствии застывает огромным каменным столбом, в котором можно найти алмазы.

Возле некоторых вулканов сейчас развернута добыча алмазов. Кимберлитовых столбов с алмазами всего в России (Якутия) и в Африке.

Над ядром

На глубине около 2800 километров — над ядром Земли — возникают столбы жара. Это может быть так называемый мантийный плюм — от самого ядра высоко поднимается струя магмы еще более раскаленная, чем вулканическая.

Цифра

Мировые запасы алмазов составляют 360 тонн.

Матрешка

Ранее обнаружили редчайший алмаз-матрешку. Внутри него свободно перемещался другой алмаз.

Камень получил название «Бьющееся сердце» — в честь эмоций после обнаружения. Вес алмаза составляет 0,329 карата.

Российский след

Несколько лет назад подобный алмаз также нашли в России.

Между тем древнейший в мире алмаз возрастом 3,5 млрд лет нашли в Якутии. Алмаз нашли в кимберлитовой трубке Удачная. Исследование проводила международная группа ученых. В ее составе — также исследователи из Сибири.

Алмаз, по всей видимости, является самым древним из найденных на Земле, считают ученые. Также геологи на Ямале нашли 11 кимберлитовых трубок. Это свидетельствует о нахождении крупных алмазных месторождений.