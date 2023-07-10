11 июля
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Жизнь

Стало известно, где пройдет "Евровидение-2024"

Музыкальный конкурс "Евровидение-2024" пройдет в шведском городе Мальмё. Об этом сообщает ТАСС.

Выступление Kalush Orchestra на "Евровидении"
Выступление Kalush Orchestra на "Евровидении"
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Город Мальмё проведет "Евровидение" в третий раз. На юге Швеции состоятся полуфиналы конкурса 7 и 9 мая. Финал "Евровидение" пройдет 11 мая на Malmö Arena.

Исполнительный продюсер "Евровидения-2024" Эбба Адилссон отметила, что в городе появилось больше творческих площадок и мест для встреч, после конкурса 2013. Адилсон заявила, что в власти и жители города подготовят больше праздничных мероприятий, чем в прошлый раз.

Швеция устраивает Евровидение после победы в 2022 году певицы Loreen (Лорин Талхауи). Loreen стала первой женщиной, которая выиграла конкурс дважды.

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