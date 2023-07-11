Стало известно, где похоронят Аллу Пугачеву

Алла Пугачева в клипе на песню "Я летала".

Народная артистка будет похоронена на Кузьминском кладбище, рядом с ее братом, который скончался в 2011 году от сердечного приступа.

Такое решение приняла сама Примадонна — она заранее приобрела участок, где намерена построить семейный склеп, сообщает tvc.ru. Ранее места на кладбище приобрели Александр Буйнов и родители Жанны Фриске.

Ранее врач рассказал о серьезных проблемах с волосами у Пугачевой.

Специалист уверяет, что волосы Примадонны находятся в плачевном состоянии. С каждым годом их становится все меньше. Это связано с возрастными изменениями и гормональным фоном.

Врач отметил, что Алла Пугачева решает проблему с помощью париков. На публике она носит парики и шиньоны, чтобы ее прическа выглядела лучше.

Между тем Примадонна сейчас проживает в Израиле вместе со своим мужем и детьми. И судя по всему, пока не собирается уезжать в Россию. Более того, она продала весь свой бизнес в стране.