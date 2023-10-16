16 октября
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Жизнь

Стало известно, что SHAMAN перепоет хит Юрия Шатунова «Седая ночь»

SHAMAN заявил, что собирается перепеть хит Юрия Шатунова «Седая ночь». Об этом сообщает MSK1.RU.

SHAMAN
SHAMAN
Скриншот YouTube

Артист добавил, что это большая ответственность.

Также он уточнил, что сохранит тональность, чтобы ничего не нарушить.

Ранее сообщалось, что популярный исполнитель SHAMAN приедет в Алтайский край.

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