17 января
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Жизнь

Стало известно, что рэпер Vacio прошел медкомиссию в военкомате

Рэпер Vacio вышел из спецприемника, где провел 25 суток за свой костюм на "голой" вечеринке Ивлеевой. Он уже прошел медкомиссию в военкомате.

Армия.
Армия.
unsplash.com

SHOT сообщает, что ранее его не взяли в армию из-за псориаза.

Николая Васильева (настоящее имя рэпера) выпустили ночью 16 января. Он заявил, что готов искупить свою вину и готов к срочной службе.

Рэперу вручили повестку из военкомата Савеловского района, куда он уже сходил на медкомиссию.

В настоящее время Васильев ждет результатов медкомиссии, по результатам будет понятно годен он или нет. Если годен, то уже весной Васильев отправится на срочную службу.

Ранее в Екатеринбурге его не призвали в армию по причине псориаза.

Ранее altapress.ru сообщал, что рэперу Vacio выдали повестку в военкомат.

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