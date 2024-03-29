30 марта
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Жизнь

Стало известно, что происходит с Изумрудным парком во время паводка

О ситуации с подтоплением в парке рассказал Владислав Вакаев в своем Telegram-канале.

Что происходит в барнаульском парке "Изумрудный".
Что происходит в барнаульском парке "Изумрудный".
Анна Зайкова

Сейчас в парке удалось ликвидировать три из четырех подтоплений велопешеходной дорожки.

Однако ситуация в самом критическом месте — возле «Клевчени» ухудшается: хлынул большой поток воды со стадиона. Вода стоит глубиной не менее 50 сантиметров, и откачать ее пока невозможно — придется ждать, пока начнет оттаивать грунт.

В не самом хорошем состоянии находятся дорожки, сделанные из отсева — чистить их сложно, на многих стоит вода. Однако в парке есть дублирующие маршруты с твердым покрытием — значительную часть уже очистили от наледи и талого снега.

Судя по прогнозу погоды, «Изумрудный» ждет еще одна непростая неделя. Однако потом почва прогреется, начнет оттаивать и вбирать в себя воду. Тогда парк будет вновь полностью доступен для посетителей.

Ранее мастер-класс по смехойоге анонсировали в Изумрудном парке.

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