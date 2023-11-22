Стало известно, что будет с розовыми фламинго, которых нашли на Алтае

Фламинго, которые сбились с пути приютит барнаульский зоопарк.
Пернатым повезло, что их приютили неравнодушные люди.
Напомним, что накануне краснокнижных розовых фламинго нашли в Чойском районе Республики Алтай.
Стало известно, какая судьба ждет двух розовых фламинго, сообщает «Сайлюгемский национальный парк».
Фламинго, которые сбились с пути приютит барнаульский зоопарк.
Пернатым повезло, что их приютили неравнодушные люди.
Напомним, что накануне краснокнижных розовых фламинго нашли в Чойском районе Республики Алтай.
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