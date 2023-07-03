Стало известно, будет ли мобилизация в России после ухода ЧВК "Вагнер" из зоны СВО

Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов рассказал, будет ли мобилизация в России из-за ухода ЧВК "Вагнер" из зоны СВО. Об этом сообщает ТАСС .

Картаполов заявил, что после ухода ЧВК "Вагнер" с передовой в России не появилось необходимости в новой волне мобилизации.

Глава комитета по обороне отметил, что отражение наступления ВСУ шло "практически без участия ЧВК "Вагнер". В резерве есть люди, которыми можно заменить "вагнеровцов", заявил Картапалов.

На данный момент в стране проходит плановый набор военнослужащих на контракт. Также продолжают формировать воинские соединения и части, в том числе резерв. Проводится подготовка военнослужащих.

"Никакой необходимости в проведении мобилизации на сегодня и в ближайшем будущем нет", - подчеркнул Картаполов.

Картапалов также заявил, что на сегодняшний день нет никакой угрозы снижения боевого потенциала.