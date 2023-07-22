Стали известны победители Шукшинского кинофестиваля 2023

22 июля в Сростках жюри объявило лауреатов и обладателей Гран-при в трех конкурсных программах 25-го Шукшинского кинофестиваля.

Полнометражные игровые фильмы

Гран-при XXV Всероссийского Шукшинского кинофестиваля завоевал фильм якутского режиссера Любови Борисовой «Не хороните меня без Ивана».

Картина победила в конкурсной программе полнометражных игровых фильмов. Главную награду фестиваля - колыванскую вазу из ревневской яшмы вручил председатель жюри Михаил Калинин.

В номинации "Лучшая режиссерская работа" победу одержал фильм "Дневник поэта" Булата Юсупова. А лучший сценарий признали в картине "Туман" Натальи Гугуевой.

Открытие XXV Шукшинского кинофестиваля, красная дорожка. Дмитрий Лямзин

За лучшее исполнение мужской роли отметили актера Никиту Манец в фильме "У самого Белого моря", а за лучшее исполнение женской - Валерию Репину в фильме "Туман".

Дипломом "За лучшую операторскую работу" наградили фильм "Далекие близкие" Ивана Соснина, оператор Иван Соломатин.

Наградой за лучшую продюсерскую работу жюри отметили картину "Микулай", а лучшим дебютом стал "У самого Белого моря" Александра Зачиняева.

Специальный приз Губернатора Алтайского края XХV Всероссийского Шукшинского кинофестиваля присудили фильму «Доктор», режиссер Артем Темников.

Открытие XXV Шукшинского кинофестиваля, красная дорожка. Дмитрий Лямзин

Документальное кино

В конкурсной программе документального кино главную награду получил фильм "Оторванные" Владимира Кривова. Специальным дипломом "За лучшее пластическое решение» удостоили ленту "Святой архипелаг" Сергея Дебижева.

Лучшим короткометражным фильмом в этой программе стал "Замкнутый круг" Владимира Эйснера, а лучшим полнометражным - "Между отчаянием и надеждой" Анны Барсуковой.

Открытие XXV Шукшинского кинофестиваля, красная дорожка. Дмитрий Лямзин

Короткометражные фильмы

В этой программе главный приз взял фильм "Бебия, бабуа, Анзорик, я и мама" Рауля Гейдарова.

За "Лучшую режиссерскую работу" отметили картину "А" Татьяны Жуковой, а за "Лучшую операторскую работу" - "Ренессанс 20..г." Сергея Батаева, оператора Ивана Кочубея.

Диплом "За историческую правду" получила лента "Летчик" Дмитрия Пасичнюка.

А "За яркое отражение темы семейных ценностей" диплом получила режиссер фильма "Красный, желтый, зеленый" Вера Васильева.

Открытие XXV Шукшинского кинофестиваля, красная дорожка. Дмитрий Лямзин

Специальный приз «Ты счастлив, когда ты смел и прав» от Молодежного центра кинематографистов Алтая в конкурсе короткометражных фильмов присудили фильму «Прощания не будет», режиссер Вера Водынски.

Посмотреть, как прошел последний день Шукшинского фестиваля в Сростках, можно в нашем материале.