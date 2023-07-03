Стали известны новые причины, почему батискаф "Титан" мог затонуть

Доцент Плимутского университета Джаспер Грэм-Джонс назвал две новые возможные причины взрыва батискафа "Титан", который затонул на пути к обломкам "Титаника" 18 июня, передает " РБК ".

Как объяснил специалист, каждый раз при погружении батискафа на глубину в конструкции образовывались крошечные трещины.

Повреждения были небольшими и незаметными, но в критический момент произошло их быстрое и неконтролируемое увеличение.

Научный сотрудник также добавил, что удлиненная конструкция подводной лодки вместе с многолетними нагрузками на корпус могла способствовать взрыву.

Что произошло?

Напомним, батискаф компании OceanGate Expedition проводил экскурсию к обломкам затонувшего лайнера "Титаник" в Атлантическом океане 19 июня.

Позже он перестал выходить на связь. Также стало известно, что спасатели услышали похожие на стук звуки во время поисков пропавшего в Атлантике батискафа.

На борту находились создатель батискафа Стоктон Раш, ветеран глубоководных исследований из Франции Поль-Анри Наржеоле, британский миллиардер и космический турист Хамиш Хардинг, пакистанский бизнесмен Шахзада Давуд и его сын Сулейман.

Затем поступило сообщение, что обломки батискафа "Титан" обнаружили. Никто не выжил.

О причинах гибели людей сообщили позднее. Затем со дна Атлантики достали возможные останки погибших на батискафе.

Тем временем компания OceanGate продолжает продавать туры к Титанику.