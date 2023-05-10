Стал известен пик сексуального расцвета женщины

Психолог просит различать понятия «половая активность» и «пик сексуальности». В первом случае девушка испытывает биологическую потребность в половом акте. В этом периоде жизни девушка только познает себя и свое тело.

Кульминацией периода половой активности становится достижение пика женской сексуальности, отмечает психолог. Девушка чувствует психологическую уверенность в себе и своих желаниях.

Спинка заявляет, что пика сексуального расцвета женщина достигает к 30 годам. К этому времени снимаются внутренние зажимы и ограничения, появляется финансовая стабильность.

Период сексуального расцвета у каждой девушки длится по-разному. У одной может наблюдаться спад уже к 35 годам, а у другой - вплоть до перименопаузы.

Ранее стало известно, что в космосе запретят секс.