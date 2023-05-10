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Жизнь

Стал известен пик сексуального расцвета женщины

Психолог Инесса Спинка назвал возраст максимального сексуального расцвета женщины. Об этом сообщает Lenta.ru.

Любовь. Желание.
Любовь. Желание.
Pixabay.com

Психолог просит различать понятия «половая активность» и «пик сексуальности». В первом случае девушка испытывает биологическую потребность в половом акте. В этом периоде жизни девушка только познает себя и свое тело.

Кульминацией периода половой активности становится достижение пика женской сексуальности, отмечает психолог. Девушка чувствует психологическую уверенность в себе и своих желаниях.

Спинка заявляет, что пика сексуального расцвета женщина достигает к 30 годам. К этому времени снимаются внутренние зажимы и ограничения, появляется финансовая стабильность.

Период сексуального расцвета у каждой девушки длится по-разному. У одной может наблюдаться спад уже к 35 годам, а у другой - вплоть до перименопаузы.

Ранее стало известно, что в космосе запретят секс.

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