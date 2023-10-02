“Сразу видна публика”: бизнес-леди Барнаула рассказали об уникальном проекте, объединившим их всех

Чем интересен формат
Встречи только для женщин — хорошая традиция ИД «Алтапресс».
Каждый раз организаторы стараются удивить — в 2022 году «Женский клуб» посещал только что открывшийся на тот момент театр кукол «Сказка», новый учебный корпус алтайского филиала РАНХиГС.
В апреле этого года дамы побывали в планетарии (да-да, там есть, что посмотреть не только детям). Осенью программа «Женского клуба» оказалась еще более насыщенной и включала сразу три площадки. Такого раньше не было.
Что говорят участницы
Ирина Сидорова.
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Ирина Сидорова,
помощник генерального директора, главный редактор холдинговой компании "Барнаульский станкостроительный завод":
Путешествие к истокам истории от ИД «Алтапресс» оставило только лучшие впечатления. Организация безупречная. Тематическая часть подготовлена отлично.
При достаточно большом количестве участников, мысль разделить их на три группы и раскрыть разные темы - очень правильная. Алтайский краеведческий музей, музей «Мир камня», музей «Горной аптеки» – удивительные локации, которые многие из нас открыли с новой стороны.
В продолжении встречи генеральный директор ИД «Алтапресс» Юрий Пургин погрузил зал в атмосферу истории. Его умение донести информацию до широкого круга, импровизация и юмор расположили к неформальному общению представительниц совершенно разных сфер и направлений.
Анна Рубаненко.
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Анна Рубаненко,
руководитель семейного центра «Мару» и бутик-локации «Мару Парк»:
Впервые побывав на встрече, хочется с благодарностью отметить уникальный формат «Женского клуба», возможность в непринужденной и дружеской атмосфере пообщаться с давними партнерами, а также познакомиться с новыми людьми.
Восхитил высокий уровень профессионализма, душевности и творчества Юрия Пургина и его команды, их желание сделать каждую гостью клуба счастливее, значимей.
Встреча сопровождалась посещением интересных культурных мест Барнаула. Прославление алтайской земли, ее талантливых людей, патриотизм и любовь, с которой о ней говорил Юрий Пургин - все это придает встрече особую атмосферу.
Ольга Идт.
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Ольга Идт,
представитель компании «Мартика»:
«Женский клуб» в ресторане «Русский чай» понравился на сто процентов. Формат культурный. Сразу видна публика — деловые женщины, женщины, которые реализуют себя и живут не только семьей, но и своим делом и увлечением.
Сама программа была познавательной. Я лично первый раз побывала в «Горной аптеке». Организация на высоком уровне. Сейчас много шума, поверхностности, а вот ваши мероприятия глубинные, где нужно задуматься и узнать новое. Они ценные и интересные.
Как все это организовать
Ольга Иванова,
руководитель отдела событийных и мультимедийных проектов ИД «Алтапресс»:
Все «Женские клубы» посвящены культурному просвещению. Организация мероприятия подобного формата – сама по себе квест. На крайней встрече нам приходилось искать одну возможную дату, которая бы объединила несколько площадок и локаций.
На «Женский клуб» мы не продаем билеты, чтобы обеспечить качество аудитории, которой интересно быть друг с другом. Такой формат привлекает и нашим партнерам. Пожалуй, других аналогов у «Женского клуба» нет.
Что еще ждет впереди
«Женский клуб» — это не последнее событие в череде интересного, что подготовил ИД «Алтапресс» для постоянных гостей и партнеров.
В октябре нас ждет «Мужской клуб» — традиционная встреча представителей сильной половины человечества.
Уже в сентябре мы начинаем серию экспертных советов премии «Менеджер года – 2023», в ходе которых предпринимательское сообщество не только подводит предварительные итоги, но и выбирает претендентов на звание «Менеджер год».
Всего таких советов будет восемь. Само же грандиозное награждение лауреатов премии «Менеджер года» состоится в середине декабря.