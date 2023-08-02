2 августа
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Жизнь

Сразу три ощутимых землетрясения произошли на Камчатке

Магнитуда самого мощного сейсмособытия составила 5,8, передает Life.ru.

Землетрясение.
Землетрясение.
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Землетрясения произошли в акватории Тихого океана - возле Командорских островов.

Очаг самого ощутимого подземного толчка находился на глубине 45 км под морским дном, уточнили в Камчатском филиале геофизической службы РАН.

При этом все происходило в 156 км от ближайшего населенного пункта, села Никольского.

Еще два землетрясения были значительно слабее, однако находились уже ближе к селу - 136 и 36 км до населенного пункта с магнитудой 4,0 и 3,7 соответственно.

В региональном ГУ МЧС сообщают, что для местных жителей землетрясения не ощущались. Жертв, разрушений и угрозы цунами не было.

Ранее сразу два землетрясения произошли в Сибири. Подземный толчок магнитудой 3,1 зарегистрировали в Кузбассе неподалеку от Шерегеша. Кроме того, сейсмособытие зафиксировали и в Республике Тыва.

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