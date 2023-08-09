Спустя 23 года рыбак нашел то, что потерял в море

В Нидерландах рыбак по имени Хенк Кейпер, который потерял в море золотую серьгу, нашел ее спустя 23 года. Об это сообщает Dutch News .

Потерянное украшение расстроило рыбака, ведь на нем был силуэт затонувшего траулера WR70, на котором Хенк Кейпер раньше работал, пока тот не пошел ко дну.

Как именно потерялось украшение неизвестно, но Хенк Кейпер предполагает, что оно зацепилось за свитер, после упало в море.

Спустя большое количество времени серьгу нашел молодой рыбак Ноа Шреверс, работавший на другом судне. Как сообщается украшение было выловлено с партией моллюсков.

Ноа Шреверс выложил фотографии серьги в соцсети. Брат Хенка Кейпера заметил и сразу узнал на фотоснимке драгоценность, принадлежавшую его родственнику, и сообщил Хенку.

Когда серьга вернулась к рыбаку, он расплакался. Хенк Кейпер боится снова потерять ее, именно поэтому больше не надевает. Более того он решил поместить украшение в рамку и повесить на стену.

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