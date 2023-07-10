Спор зашел в тупик. Жители Алтайского края могут остаться без угля и продовольствия из-за нарастающего конфликта

В Топчихинском районе разгорается противостояние между двумя соседями — фермерским хозяйством Олега Горлова и местным строительно-монтажным предприятием. Первое владеет железнодорожным тупиком, второе — препятствует пользованию. В результате их конфликтов работа КФХ оказалась парализованной: Олег Горлов не может нормально отгружать не только сельхозпродукцию, но и уголь для населения.

Как все началось

Производственную базу в селе Топчиха Олег Горлов приобрел еще в 2016 году, а вместе с ней и железнодорожный тупик так называемого необщего пользования и участок под ним.

База когда-то входила в состав Агроснаба и с 1987 года существенно обветшала. Новый собственник привел ее в порядок. Беды тогда ничего не предвещало.

Спокойствие оказалось недолгим. В соседях у Олега Горлова оказалось Топчихинское строительно-монтажное предприятие (ТСМП), собственником которого на тот момент выступал местный предприниматель Владимир Шмидт.

В 2000-х годах каким-то образом он стал собственником 100 метров под железнодорожными путями длиной в километр. Поначалу вопросов друг к другу у соседей не возникало.

Спорный участок железнодорожных путей. Фото предоставлены КФХ Олега Горлова Спорный участок железнодорожных путей. Фото предоставлены КФХ Олега Горлова Спорный участок железнодорожных путей. Фото предоставлены КФХ Олега Горлова Спорный участок железнодорожных путей. Фото предоставлены КФХ Олега Горлова Спорный участок железнодорожных путей. Фото предоставлены КФХ Олега Горлова

Мы вроде нашли общий язык, сделали для ТСМП точку разгрузки, намеревались вместе дальше восстанавливать путь и потом пользоваться. Но, как это часто бывает, когда дошло до реального сотрудничества, с его стороны последовали отговорки: «Я не буду, я — потом, мне не надо и так далее», — рассказал Олег Горлов.

Дальше — больше.

Как разгорался конфликт

Несколько лет назад выяснилось, что железнодорожный переезд, который проходит по участку ТСМП, не оформлен надлежащим образом. Но претензии со стороны контролирующих органов начали сыпаться на Горлова.

По словам фермера, понимание со стороны соседа в этом вопросе не было. «Я прихожу к Шмидту: «Владимир Александрович, оформи как положено переезд, чтобы было официально, потому что нас постоянно штрафуют. Мы же несем полную ответственность за безопасность пути». И опять с его стороны старая песня: «Да мне это не надо. Я так буду переезжать: земля моя, что хочу, то и делаю», — объяснил Горлов.

Что происходит сейчас

Локальные «войны» на отдельном участке железнодорожных путей продолжаются и сейчас. Строительное предприятие то и дело «идет в атаку»: перегораживает проезд техникой, засыпает его щебнем или разгружает в непосредственной близости бетонные блоки.

По словам фермера, он лично фиксировал случаи блокировки железнодорожных путей, что, по мнению Горлова, является противоправным действием.

По данным фактам руководитель хозяйства обращался в Алтайское линейное управление МВД России.

По словам фермера, местные власти сложившейся конфликтной ситуации стараются не замечать и отправляют его в суд или предлагают договариваться.

Какие будут проблемы

С начала мая предприятие Олега Горлова на осадном положении — отгружать железнодорожным транспортом свою продукцию он не может. Действия строительного предприятия привели к тому, что вагоны не в состоянии пройти по путям. Это имеет особую важность в свете того, что КФХ помогает участникам специальной военной операции.

Не может хозяйство нормально отправлять и принимать грузы. Из-за блокады со стороны ТСМП их приходится выгружать на ближайшей станции, а затем автомобильным транспортом доставлять на место.

Такая схема уже сейчас создает сложности — КФХ, например, не может принять к себе на базу уголь, который предназначается для реализации населению, что грозит масштабными проблемами в отопительный период.

А еще через полтора месяца хозяйство начнет уборочную. Как отгружать продукцию, большой и серьезный вопрос.

В любом случае сдаваться в сложившейся ситуации фермер Горлов не намерен. В настоящий момент он пытается выяснить, на каком основании Владимир Шмидт когда-то получил пресловутые 100 метров под путями и насколько это было законным.

Перешло разбирательство и в судебную плоскость. Олег Горлов в Арбитражном суде Алтайского края будет требовать от ТСМП перестать чинить препятствия в использовании железнодорожного пути. В качестве участника процесса выступит линейный отдел полиции на станции Рубцовск.

Редакция altapress.ru готова предоставить возможность высказаться всем заинтересованным сторонам этой истории.