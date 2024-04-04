Специалист рассказала, много ли комаров будет в Алтайском крае этим летом

Доктор биологических наук, профессор, Людмила Комарова, рассказала, что первые комары появятся уже в апреле. Об этом сообщает «Бийский рабочий».

С каждым днем весны начинает просыпаться все больше насекомых. Вскоре проснутся самые «не долгожданные» кровопийцы. Численность комаров будет зависеть от погодных условий.

В текущем году земля в Алтайском крае промерзла на полтора метра, из-за чего вода скапливалась и шла по поверхности. На данный момент уже появились комары, но не все из них кровососущие.

Специалист пояснила, что в Алтайском крае уже несколько лет начинаются сильные ветры. Из-за них кровососущие комары, кулекс (лат. culex), аедес (лат. aedes) не смогут спариваться.

Конечно, есть укромные места в лесах и тайге. Там комарам всегда хорошо.

Для человека хорошо, что комаров будет меньше, ведь у многих, особенно у детей, на них бывает аллергия. Птицы также не будут страдать от недостатка комаров. Они будут есть жуков короедов, лягушек и прочее.

Отмечается, что в Алтайском крае нет комаров, которые переносят опасные заболевания.

Ранее сообщалось, что впервые в истории барнаульского зоопарка родился верблюжонок.

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