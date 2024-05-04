Специалист назвал сроки хранения пасхи и крашенных яиц

Нутрициолог DocMa и специалист по коррекции веса и психологии пищевого поведения Анастасия Явхута рассказала, как долго можно хранить пасхальные угощения. Об этом пишет «Секрет фирмы».

Специалист отметила, что творожная пасха, в состав которой входят скоропортящиеся ингредиенты (творог, сливки и яйца), имеет самый короткий срок годности. Роспотребнадзор рекомендует хранить такие продукты в холодильнике при температуре 2–4 °C и употреблять их в течение одного-двух дней. Если в составе есть сырые яйца, то срок хранения составляет всего 24 часа.

Кулич может храниться несколько дней при комнатной температуре, но только если он герметично упакован и защищен от воздуха и влаги. Чтобы продлить срок годности кулича можно хранить его в холодильнике или морозильнике — так он может оставаться съедобным несколько месяцев.

Крашеные вареные яйца можно хранить в холодильнике в течение недели. При комнатной температуре их не стоит оставлять более чем на два часа, так как это увеличивает риск развития бактериальных заболеваний. Яйца, которые провели вне холодильника более шести часов, есть нельзя. Очищенные яйца можно хранить в холодильнике до 48 часов.

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