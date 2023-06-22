25 июня
﻿
Жизнь

Спеть песни и увидеться со звездой. На какие мероприятия еще можно успеть на фестивале Роберта Рождественского на Алтае

Литературный фестиваль Роберта Рождественского проходит с 20 по 24 июня в Алтайском крае. Если вы пропустили первые два дня фестиваля, то altapress.ru рассказывает, на какие мероприятия вы еще успеваете.

Рождественский фестиваль в Косихе. 22 июня 2019
Рождественский фестиваль в Косихе. 22 июня 2019
Алиса Батурина

22 июня - встреча с писателями и презентация книги

В барнаульском поселке Борзовая Заимка в 9:00 откроется Межрегиональный семинар молодых литераторов.

Вслед за ним в 10:00 пройдет встреча с книгой Рождественского "Алешкины мысли". Она состоится в Алтайской краевой детской библиотеки им. Крупской.

В 16:00 в Алейске пройдет творческая встреча с писателями – участниками фестиваля: Ладой Пузыревской из Новосибирска и Игорем Паниным из Москвы. Пообщаться с писателями можно будет в Центральной библиотеке.

Литературный фестиваль Роберта Рождественского.
Литературный фестиваль Роберта Рождественского.
Анна Зайкова

23 июня - приезд Екатерины Рождественской

В 14:00 начнется долгожданное событие фестиваля - встреча с дочерью поэта Екатериной Рождественской. Она презентует документальный фильм «Семь мгновений Роберта Рождественского» (реж. П. Меняйло) в кинотеатре «Мир».

В 17:00 Лада Пузыревская и Игорь Панин посетят жителей Барнаула. Они проведут вторую встречу в универсальной научной библиотеке им. Шишкова.

Завершится четвертый день фестиваля праздничным концертом в краевой филармонии. На сцене выступят Мариам Мерабова, Сергей Волчков и вокальная группа "Квартет ПРО". Начало в 18:30.

Краевой литературный фестиваль Роберта Рождественского.
Краевой литературный фестиваль Роберта Рождественского.
altairegion22.ru

Финал - 24 июня

В финальный день фестиваля мероприятия пройдут сразу в несколько местах - в самом селе Косиха и на Яре любви.

В Косихе в 10:00 состоится экскурсия по мемориальному музею, посвященному Рождественскому. А также откроется выставка "Дело было в Литинституте", на которой расскажут о студенческих годах поэта.

На Яре любви с 11 до 20 часов пройдет масштабный концерт, на котором исполнят народные песни и даже устроят рок-фестиваль.

Дополнительно будут работать площадки литературных чтений и поэтов.

Рождественский фестиваль в Косихе. 22 июня 2019
Рождественский фестиваль в Косихе. 22 июня 2019
Алиса Батурина
Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
© 2001-2023
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Задать вопрос редакции
Рассказать новость