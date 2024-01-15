Спастись от пациента. Как в Алтайском крае будут защищать фельдшеров скорой помощи

В 2024 году для безопасности фельдшеров скорой помощи введут видеофиксацию вызовов. Также алтайский минздрав планирует начать сотрудничать с Росгвардией. Подробнее об этом рассказал министр здравоохранения Дмитрий Попов на очередной пресс-конференции.

Улыбнитесь в камеру

В последнее время фельдшерам скорой помощи приходится не только спасать пациентов, но и спасаться от них самим. Череда нападений на медработников прокатилась в прошлом году в Алтайском крае и продолжается по сей день. По словам Дмитрия Попова, подобные случаи происходили и во время новогодних праздников в 2024 году.

Различные меры защиты фельдшеров предлагали краевые депутаты, в том числе обеспечить медработников электрошокерами и травматическими пистолетами. Однако министр здравоохранения края отказался от таких мер:

«Об электрошокерах и других подобных мерах речи не идет — это и наша позиция, и позиция медиков. Это неправильно и небезопасно для самих медиков, особенно в условиях агрессии».

Скорая помощь. zdravalt.ru

Вместо этого медики будут вести видеофиксацию вызова. Камеры установят внутри машины скорой помощи. А также обеспечат нагрудными записывающими устройствами самих фельдшеров — такие же носят сейчас сотрудники правоохранительных ведомств. Все записи будут автоматически отправляться на серверы.

Уже в 2024 году видеокамеры получат три крупные подстанции Барнаула, Бийска и Рубцовска. Устройства появятся в 130 машинах скорой помощи из 260, работающих в крае. Если проект окажется удачным, то в будущем видеофиксацию вызовов введут на всех подстанциях скорой помощи.

Для проекта выделят 6 млн рублей из средств краевого бюджета.

Новые автомобили скорой помощи. zdravalt.ru

Кнопка от тревожности

На пресс-конференции журналисты спросили, как именно видеозапись сможет защитить медработников от разбушевавшегося пациента. На это Дмитрий Попов ответил, что в первую очередь камеры будут оказывать психологический эффект на пациента. Человека будут предупреждать, что в машине ведется видеофиксация.

«Дальше, я думаю, разумность взыграет у агрессивно настроенных людей. Это на самом деле часто дисциплинирует человека. Например, в приемных покоях, где написано, что ведется видеосъемка, у пациентов гораздо меньше желания проявлять агрессию», - объяснил министр.

По словам главы минздрава, этот метод уже доказал свою эффективность в других регионах.

Работа подстанций скорой помощи в Барнауле. Анна Зайкова.

В тоже время министр признается, что видеофиксация — не единственное решение этой проблемы. Еще в прошлом году минздрав начал сотрудничать с Росгвардией и разрабатывать пилотный проект «тревожной кнопки» для фельдшеров. Она будет устанавливаться на телефон. В случае угрозы медик может нажать на кнопку, и на вызов приедет наряд Росгвардии.

«Тревожную кнопку» уже протестировали несколько бригад скорой помощи. По словам Дмитрия Попова, сотрудники Росгвардии достаточно оперативно реагировали на вызов. Хотя время доезда отличалось, в зависимости от того, где находились медики: в селе или в городе.

«В ближайшее время в ряде медорганизаций и подразделений скорой помощи мы введем эту технологию на постоянной основе. В первую очередь кнопки появятся на крупных подстанциях, где есть большое количество бригад и где время доезда минимальное», - заявил Дмитрий Попов.

Министр признался, что такой проект окажется весьма финансово затратным. «Но исходя из вызовов сегодняшнего дня, считаю, что это обязательно нужно сделать», - отметил глава здравоохранения.

Уже в январе Минздрав и Росгвардия планируют обсудить бюджет на реализацию проекта.

Самое важное - в нашем Telegram-канале