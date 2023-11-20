Спасти жизнь одним движением. Зачем пристегиваться в автомобилях

Некоторые люди скептически относятся к ремням безопасности и считают, что можно прекрасно обойтись без них. Однако мало кто знает, от какой смертельной опасности они могут уберечь. Почему нужно обязательно пристегиваться даже на заднем сидении — в нашем материале.

Нагрузка в три тонны

Если при поездке за город люди еще согласны накинуть ремень, то вот в самом городе пристегиваются далеко не все. Люди считают, что на городской трассе им не угрожает серьезная опасность. Однако статистика Госавтоинспекции по Алтайскому краю говорит об обратном. За 10 месяцев 2023 года на территории Алтайского края по причине нарушения водителями транспортных средств правил дорожного движения зарегистрировано 1801 ДТП, где погибли 170 человек и 2430 получили травмы.

При этом сотрудниками Госавтоинспекции региона к административной ответственности за нарушение правил пользования ремнями безопасности

(ст. 12.6 КоАП РФ) привлечено 46 548 водителей.

Если человек не пристегнут в машине, то при ДТП он по инерции продолжит двигаться вперед и начнет буквально летать по салону во всех направлениях. Причем травмы может получить как сам нарушитель правил, так и сидящие рядом пассажиры.

Опасность существует, даже если автомобиль двигался с небольшой скоростью. Во время столкновения при 60 км/ч и весе человека 75 кг, на тело последнего действует нагрузка, составляющая три тонны. При 80 км/ч – девять тонн. В таком случае пассажира не спасут никакие подушки безопасности.

Как работает ремень безопасности

Ремень фиксирует тело человека и тем самым удерживает его на месте во время резкого торможения или удара.

Эксперты заявляют, что использование ремней безопасности снижает риск тяжелых травм и гибели в 2-3 раза при фронтальном столкновении, в

1,7 раза — при боковом, в пять раз — при опрокидывании.

Чтобы проверить, исправен ли ремень безопасности, достаточно резко дернуть за него. Исправный заблокируется, и он перестанет тянуться.

Специалисты отмечают, что важно и правильное расположение ремня на теле: в случае аварии так будет проще перенести повышенную нагрузку.

Пристёгнутый ремень безопасности может спасти жизнь. Источник: Telegram-канал ГИБДД 22.

Безопасность детей

Что касается детей, то их необходимо перевозить только с использованием детских удерживающих устройств (ДУУ), например, в детских креслах.

Напоминаем, что перевозить детей до семи лет можно только с ДУУ, от 7 до 12 лет — на заднем сиденье автомобиля с использованием ДУУ или ремней безопасности; на переднем сиденье — только с ДУУ.

Как и обычные ремни безопасности, детское кресло существенно снижает риск смертности и травматизма. Ведь при столкновении на скорости 50 км/ч пятилетний ребенок весом 17 кг ударяется о переднюю панель с такой силой, как если бы он упал с четвертого этажа.

Также эксперты не рекомендуют при поездке держать детей на руках. Ведь в ДТП со скорости 40 км/ч даже младенец весом 5,5 кг будет оказывать нагрузку на руки держащего, равноценную 110 кг.

Малышей в возрасте до 18 месяцев лучше всего перевозить в детской автолюльке, установленном сзади спинкой вперед, отмечают специалисты.

Так при столкновении обеспечивается хорошая защита затылка и спины.