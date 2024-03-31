1 апреля
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Жизнь

Спасатели с котом, рыбалка — с душой. 11 добрых новостей марта на Алтае

Погода все еще переменчива, но у Altapress.ru есть солнечные новости. О том, как спасатели сняли кота с дерева, в Музыкальном театре придумали новый концерт, а барнаульский кондуктор покорил пассажиров своей добротой.

Соревнования по зимней рыбалке в Бурлинском районе.
Соревнования по зимней рыбалке в Бурлинском районе.
Павел Запруднов
  • В Алтайском госуниверситете открылась первая в крае VR-лаборатория. Технология позволит использовать виртуальную и дополненную реальность для обучения и научных исследований.
  • В Усть-Калманке спасатели сняли кота Томаса с 16-метровой ели. Туда он забрался, прячась от собак, а слезть сам уже не смог. Сейчас Томас дома с хозяйкой.
  • Новый сборный концерт представили в Музыкальном театре. Главной его изюминкой стал оркестр, который играл не в яме, а прямо на сцене.
  • В барнаульской поликлинике №14 невиданное пополнение медиков — за полтора месяца устроились почти 80 новых специалистов.
  • В Барнауле водитель автобуса №120 угощает пассажиров конфетами. Пассажиры в восторге и умилении!
  • Также барнаульцы поблагодарили в соцсетях кондуктора трамвая №7: за доброту, заботу и вежливость.

«Женщина всегда такая вежливая и добрая, никогда не видела ее недовольной и злой. Очень приятно», — рассказывает одна из пассажирок.

Первые цветы.
Первые цветы.
Анна Зайкова
  • На алтайском озере Песчаное провели душевные соревнования по подледной рыбалке. Там была номинация «Самый заботливый дедушка», например.
  • В Барнаул официально пришла весна! Корреспондент altapress.ru сфотографировал, как зелень и первые цветы пробиваются сквозь прошлогоднюю листву.
  • В центре Барнаула маленькие девочки продают милые украшения, которые создают сами. «Бизнес-чилдрен» пока не знают, на что копят.
  • В Алтайском биосферном заповеднике сняли только-только проснувшегося медведя: он вышел из берлоги к берегу Телецкого озера.
В биосферном заповеднике после зимы проснулись мишки.
В биосферном заповеднике после зимы проснулись мишки.
Биосферный заповедник

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