Спасатели из Ханты-Мансийска будут тушить пожар в Егорьевском районе

Опытные специалисты парашютно-десантной пожарной службы из Ханты-Мансийска прибыли в Алтайский край для тушения пожара в Егорьевском районе, сообщает Barnaul 22.

Борьба с лесным пожаром в Егорьевском районе

Всего прибывших пожарных - 30. Все спасатели обеспечены специальным снаряжением.

Они должны в кратчайшие сроки остановить огненную стихию в Егорьевском районе.

Оперштаб займется защитой людей и их имущества, а также спасением леса.

С воздуха ситуацию контролирует вертолет «Робинсон». Кроме того, самолет-амфибия БЕ-200 уже четыре десятка раз сбрасывал воду на огонь.

В ближайшее время в регион готовы прибыть еще полсотни профессиональных пожарных со специальной подготовкой.

Напомним, что пожар вспыхнул на территории Лебяжинского лесничества 19 июня.

Ранее площадь пожара в Егорьевском районе выросла до 9 тыс. га. Полиция возбудила уголовное дело.