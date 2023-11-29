Спасатель маленьких жизней. Барнаульский врач получил самую благодарную премию

Успокаивающее прикосновение

Владимир победил в самой «благодарной» номинации «Спасибо, доктор». Он получил наибольшее количество добрых отзывов и слов благодарности от пациентов со всей России.

Премия учреждена благотворительным фондом помощи недоношенным детям «Право на чудо». Ежегодно она вручается врачам-неонатологам, перинатальным службам, родителям недоношенных детей и активистам общественных организаций, которые ежедневно спасают жизни самых маленьких пациентов нашей страны.

Владимир Смелянский работает в одном из самых непростых отделений перинатального центра — в отделении реанимации и интенсивной терапии новорожденных детей. Сюда попадают 15% всех рожденных детей в «ДАРе». В отделении помогают тем малышам, которые не могут самостоятельно дышать, имеют серьезные неврологические и врожденные проблемы или родились с экстремальной низкой массой тела.

Владимир Смелянский, врач - анестезиолог-реаниматолог отделения реанимации и интенсивной терапии новорожденных детей перинатального центра «ДАР» Перинатальный центр "ДАР"

В особой группе риска находятся недоношенные дети. Ведь они рождаются незрелыми: у них нет защиты от инфекций, а желудок еще не готово употреблять пищу в должном объеме. И потому такие младенцы больше остальных подвержены различным патологиям.

Мамы малышей отмечали добрый и легкий нрав врача, от которого многим пациенткам и их детям становилось спокойнее на душе. Одни даже отметили, что Владимир смог успокоить плачущего малыша одним прикосновением.

«Благодаря его профессиональным, грамотным и своевременным действиям мои мальчики здоровы, каждый день радуются новым умениям и открытиям и радуют нас своими достижениями!» - поделилась одна пациентка.

Перинатальный центр "Дар". Анна Зайкова.

Совместные усилия

Как мы отмечали ранее, за восемь лет совместными усилиями талантливых врачей удалось снизить младенческую смертность в два раза: с 8,9 до 4 на 1 тыс. младенцев.

Уровень выхаживания недоношенных детей достиг почти 100%. Этому способствовало сразу несколько факторов. В первую очередь, в декабре 2016 года был построен перинатальный центр «ДАР», который специализируется на помощи беременным, находящимся в группах повышенного риска.

Второй важный шаг - усовершенствование технологий выхаживания. Помогло такое простое, но очень важное решение — мам стали пускать в реанимацию. Раньше даже в федеральных больницах считали, что мамы могут принести дополнительные инфекции. Потому малыши оставались наедине с медсестрами, которые кормили их специальными смесями.

Однако выяснилось, что лучше всего малышам помогает восстанавливаться именно материнская любовь и грудное молоко. Как только к детям стали пускать мам с «домашней» микрофлорой, они стали выживать даже с экстремальными показателями.