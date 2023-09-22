Совершивший аварийную посадку в поле лайнер может продолжить полеты

Самолет, который совершил аварийную посадку в поле под Новосибирском, может продолжить полеты, передает ТАСС .

Напомним, инцидент произошел 12 сентября. Лайнер "Уральских авиалиний" летел рейсом Сочи - Омск, но совершил аварийную посадку в пшеничном пол в Новосибирской области.

В авиакомпании уточнили, что во время аварийной посадки в один из двигателей попал грунт, повреждены несколько лопаток вентилятора двигателя и передняя стойка шасси.

Также починил неисправность одной из гидросистем. Собственно, именно из-за нее самолету и пришлось садиться в поле.

«По предварительной технической оценке специалистов, воздушное судно в хорошем состоянии. Самолет не имеет серьезных повреждений и в будущем, скорее всего, сможет выполнять полеты», — уточнили в авиакомпании.

Неисправные части вентилятора поэтапно заменят. Аппаратура для узлов крепления шасси и кронштейнов направили к месту нахождения воздушного судна из Екатеринбурга.

После этого лайнер снова может летать.